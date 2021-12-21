Мнение: Курощение ЕГЭ в США, американская школьная математика и есть ли польза от высшего образования

1. В Гарвардском университете, — одном из главных университетов США, — перестали смотреть на оценки абитуриентов по тестам. Пока что тесты будут игнорировать до 2026 года, это как минимум. Ещё пару лет назад результаты тестов ACT и SAT, являющихся аналогами российского ЕГЭ, были обязательными при подаче документов, однако теперь всё больше учебных заведений в США делают стандартные тесты факультативными, а кое-где и вовсе не обращают на них внимания:

https://www.washingtonpost.com/education/2021/12/16/harvard-test-optional-college-admissions/

Отказ от тестов, которые были неотъемлемой чертой американского образования на протяжении более чем ста лет, – действительно эпохальная перемена.

В США есть не только аналоги российского ЕГЭ, но и многочисленные аналоги российских антиегэшников, которые выступают против тестирования как такового: объективная проверка знаний, с их точки зрения, нарушает права человека, наносит психологические травмы детям и мешает выявлению «скрытых талантов». Тем не менее, долгое время американские антиегэшники никак не могли добиться отмены обязательности тестов для приёма в вузы. И вот они победили.

Тому есть несколько причин. Роль триггера сыграла эпидемия коронавируса: переход на удалёнку резко снизил желание американской молодёжи поступать в вузы и платить за обучение огромные деньги. Много ли в этом смысла, если всё равно придётся учиться дома, а не в роскошном кампусе престижного университета со всеми удобствами, с возможностями завести необходимые для карьеры связи и знакомства?

В прошлом году молодые американцы стали гораздо реже сдавать стандартизованные экзаменационные тесты, требуемые вузами. Только в этом году провал по числу участников тестов составил 22% по ACT и 32% по SAT (хотя здесь, вероятно, уже успело повлиять то, что тесты стали необязательными во многих вузах).

Вторая важная причина в том, что обязательные тесты мешали поддерживать в американских вузах мультикультурность и разнообразие. Лучше всего сдают тесты азиатоамериканцы, примерно так же хорошо — белые. Латиноамериканцы проходят тестирование хуже, чернокожие — значительно хуже (речь идёт о средних показателях. Я надеюсь, что среди моих читателей нет расистов, и мне не нужно объяснять, что талантливые студенты бывают разного цвета, в том числе и чёрного). Между тем, отстающие по оценкам меньшинства обязательно нужно набирать в заметной пропорции, иначе репутация вузов будет уничтожена совместной работой активистов BLM и стоящих на их стороне СМИ. Если сделать тесты необязательными, то выдерживать расовые квоты становится гораздо проще.

Наконец, проблема в общем падении реальной ценности американского высшего образования. В отличие от наших широт, высшее образование в США по большей части платное, причём не просто платное, а очень дорогое. Разумные студенты больше не хотят нырять в те мультикультурные паноптикумы, в которые превратились могучие когда-то вузы. Было бы бесплатно, можно было бы ещё потерпеть всепроникающий вокеизм, однако в реальности на учёбу в вузе надо брать кредит размером с ипотеку. Желающих добровольно впрягаться в это ярмо с каждым годом становится всё меньше.

Высшее образование не является в США надёжным социальным лифтом. Опять-таки, призыва в армию в США нет, поэтому вчерашние школьники строят жизненные планы несколько иначе, чем в России.

2. Читатель vanitas_vanit рассказывает про школьную математику в США:

https://olegmakarenko.ru/2308375.html?thread=835912983#t835912983

В США по математике обязательной является только арифметика, да и то только в десятичных дробях и с двумя цифрами после запятой: чтобы деньги считать. Любая алгебра (даже самая элементарная) — это только для тех старшеклассников, которые в этом специализируются. И то, читал недавно, что в одном из округов Калифорнии алгебру вообще в публичных школах отменили, дабы не вызывать чувства неполноценности у меньшинств всяких (расовых прежде всего).

Я в Штатах три года жил в пригороде Бостона, где русскоязычная публика составляла около 13% населения. Выбирал не по языку (есть там и более русскоговорящие районы), а чтобы школы были хорошие. Но эти вещи часто коррелируют. Так вот в том пригороде была вечерняя математическая школа, которая именовалась “русской”. Собственно в ней просто учили по российским программам по математике — не более. И выпускники этой школы почти все сдавали экзамен SAT (это вроде ЕГЭ) на очень высокие баллы. В ту школу неоднократно всякие комиссии приходили, и всякий раз их вердикт был таков, что “это хорошо, но для публичных школ неприемлемо, потому что это заведомо не для всех”. На первый взгляд, странно для нас, но если подумать… Вот таких, как герой данного поста, ведь очень много. Я читал не так давно, что чуть ли не 50% опрошенных (в России!) не могли решить задачу: “в начале месяца показания электросчётчика такие, в конце — такие, тариф на электроэнергию такой-то. Вычислить, сколько нужно заплатить за потребление электроэнергии”. И это после школы с довольно сложной математикой. Я думаю, что причина в том, что вместо того, чтобы вбить в башки самые необходимые вещи, начинают учить тригонометрическим функциям, которые для большинства вообще недоступны для понимания. Наверное вправду нужно дифференцировать: кому достаточно знать арифметику — но уж знать назубок! — а кому можно и всю прочую математику преподавать.

3. В «Школе капитализма» я пишу о высшем образовании вообще и о профильных дипломах в частности. Вопреки мнению многих людей с практическим складом ума, высшее образование бывает иногда полезно, а иногда так даже необходимо. Процитирую начало статьи:



https://sponsr.ru/capitalism/8956/O_vysshem_obrazovanii_chast_I



Современные российские элиты, — крупные политики и бизнесмены, — много внимания уделяют обучению своей молодой поросли. Мало кто хочет видеть своего ребёнка в новостях о мажорах-стритрейсерах, это позор семьи и, вообще, большая трагедия для всех. Хорошей карьерой в высших кругах считаются два варианта — или глава технологической компании, как Павел Дуров, например, или боевой офицер, выполняющий серьёзные задачи для российской армии.