 

“Давно с гипсом была?” Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком

21.12.2021, 20:56, Новости дня
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Снимки 33-летняя Асмус не подписала, лишь предложила подписчикам выбрать лучший из них – первый, второй или третий.

“Четвертый, где нос разбит”, – пошутил в комментариях пользователь с ником evgennikola.

“Третий, там загадочные руки норовят спасти”, – сделал свой выбор persik_70.

“Давно с гипсом была?” – поинтересовался 5200andrei, имея в виду, что летом этого года Асмус повредила ногу и ходила на костылях.

“А потом будет серия постов про гипс и про то, как нужно по лестнице спускаться [на костылях]”, – написал loglafet.

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A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina)

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с актрисой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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