 

Зеленский: Если в ТКГ к праздникам согласуют хотя бы некоторые пункты, предложенные Украиной, уже будет неплохо

21.12.2021, 20:56, Новости дня
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“Что касается режима тишины. Сейчас проходит заседание “Минска”. Мне кажется, заседание ТКГ и завтра тоже. Сложные переговоры. Ничего нового. В этом вопросе, несмотря на какие-либо праздники, эти переговоры всегда сложные. Без сюрпризов, к сожалению. хотя такие сюрпризы мы с вами точно ожидаем. Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, чтобы были учтены три наших инициативы, понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: прекращение огня, – там некоторые детали по верификации режима прекращения огня, и только в этом вопрос; что касается КПВВ – не вижу, в чем там проблема, надо только желание одной стороны, и обмен – тоже нужно желание”, – сказал президент.

Зеленский сказал, что не знает, произойдет ли это до новогодних праздников.

“Не уверен, что это можно успеть. Но если мы к этим праздникам согласуем эти пункты или хотя бы какие-то из этих пунктов – уже будет неплохо”, – заявил глава государства.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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