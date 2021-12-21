В Украине количество сторонников вступления страны в НАТО с начала российской агрессии увеличилось с 34% до 54% – опрос

Вместе с тем уменьшилось число противников присоединения Украины к Альянсу. В марте 2014 года такой точки зрения придерживались 43% граждан. Сейчас на референдуме против проголосовали бы 28% респондентов.

Еще 3% опрошенных не участвовали бы в референдуме, а 15% – затруднились с ответом.

Опрос проводился 6–15 ноября среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2400 респондентов методом личных интервью по месту их проживая. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Коэффициент досягаемости составляет 53%.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 декабря заявил, что против проведения конференции с РФ для обсуждения “раздела зон влияния”.

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