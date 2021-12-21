 

Роднина сравнила нападения на Соловьева и на казахского фигуриста Тена

21.12.2021, 20:52, Новости дня
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.

«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьев пойдет на поправку. Как такое возможно? У нас Тена вообще убили. К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», – сообщила Роднина в беседе с «Чемпионатом».

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести.

Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия

Напомним, казахстанский фигурист, призер Олимпийских игр Денис Тен погиб в июле 2018 года. Он застал неизвестных за кражей зеркал своего автомобиля. В ходе потасовки 25-летний фигурист был ранен ножом и потерял около трех литров крови. Врачи не сумели спасти ему жизнь.



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