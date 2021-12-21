Московская полиция задержала подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева

Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс мероприятий для поимки злоумышленников. Это позволило в кратчайшие сроки задержать злоумышленников по горячим следам.

“Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции”, – сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Нарушителей привлекут к суду в соответствии с законодательством, отметили в пресс-службе столичного главка.

Ранее двое злоумышленников избили чемпиона Олимпийских игр в Сочи Дмитрия Соловьева. Мужчина был госпитализирован.

Нападение произошло на глаза чемпионки Европы по керлингу Анны Сидоровой. По некоторым данным, конфликт произошел на бытовой почве.