 

Московская полиция задержала подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева

21.12.2021, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники полиции незамедлительно организовали комплекс мероприятий для поимки злоумышленников. Это позволило в кратчайшие сроки задержать злоумышленников по горячим следам.

“Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции”, – сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Нарушителей привлекут к суду в соответствии с законодательством, отметили в пресс-службе столичного главка.

Ранее двое злоумышленников избили чемпиона Олимпийских игр в Сочи Дмитрия Соловьева. Мужчина был госпитализирован.

Нападение произошло на глаза чемпионки Европы по керлингу Анны Сидоровой. По некоторым данным, конфликт произошел на бытовой почве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Отношения с Америкой: хуже не будет. И лучше тоже не будет

09.10 / В Кремле предупредили россиян о новых мерах из-за коронавируса

28.10 / Антидепрессант снижает риск госпитализации и смерти при COVID-19

21.07 / Двойники и доппельгангеры

22.01 / В Якутии сгорел многоквартирный жилой дом

05.11 / Певица Ирина Дубцова раскрыла подробности личной жизни

24.07 / Степень открытости — нулевая

03.10 / Ростовские автоинспекторы прекратили «разводить» водителей на трассе М4 «Дон»: губернатор заявил о начале выполнения народной программы «Единой России»

29.10 / Сотрудники РАН зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

01.09 / Доктор Мясников рассказал, вызывает ли рак у детей использование смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика