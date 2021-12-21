Пажитник помогает снизить уровень сахара в крови на 25 процентов

Медики рассказали какая специя помогает снизить уровень сахара в крови на 25%. Речь идет о пажитнике, который имеет массу полезных свойств.

Диабет является серьезным заболеванием. Предупредить его можно, придерживаясь правильного рациона питания. Недавно исследователи установили, что одна пряность может снизить уровень сахара в крови на четверть.

На диабет тратится множество медицинских ресурсов, поскольку он связан с другими патологиями. Лучшим способом профилактики является диета с низким содержанием сахара. Пажитник рекомендуется употреблять натощак. Проведенные эксперименты показали, что уровень глюкозы в крови снизился на 54%. Кроме этого, падает уровень «плохого» холестерина.

В пряности содержится растворимая клетчатка. Она помогает уменьшить уровень сахара в крови и существенно сократить поглощение углеводов. В рамках исследования пациенты с диабетом каждый день потребляли 10 грамм перетертых семян пажитника. Они смешивались с йогуртом или же вымачивались в горячей воде.

Пажитник, кроме этого, помогает бороться с простудой, облысением, предотвращает проблемы с почками и импотенцию.

Источник: inosmi.ru