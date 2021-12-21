Под Маска и Безоса должны подстраиваться государства

Два главных события мировой космонавтики 2021 года. Сугубо субъективная версия.



Прототип космической межпланетной ракеты Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе. Фото: Loren Elliott / Getty Images

В декабре принято подводить итоги. Вот и меня журналисты «Новой» попросили подвести итоги космического года: назвать два главных события. Не смог отказать и без раздумий, и даже неожиданно для самого себя — значит, готовый уже в подсознании — выдал свой список. И это не марсианские роверы или вертолет, не масковские Starship или StarLink, не китайская, третья в истории многомодульная станция, не старт давно обещанного суборбитального туризма, причем сразу в двух технических версиях — от Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса.

Отнюдь. Все перечисленное здорово, большой успех для космических команд, серьезные технические достижения. Но было в 2021 году такое, что, на мой взгляд, максимально сильно и на десятилетия определит будущее мировой космонавтики. И это не о проектах, технологиях, «железе», а о конкретных людях.

Итак, субъективный список из двух позиций.

Два самых богатых человека мира (причем с большим отрывом от третьего места) — это генеральные директора созданных ими космических компаний.

Илон Маск — Space X, Джефф Безос — Blue Origin.

И это их основное место работы.

Илон Маск в штаб-квартире SpaceX на фоне строящегося Crew Dragon. Фото: Yichuan Cao / NurPhoto / Getty Images

Джефф Безос представляет новую модель ракетного двигателя, 2014 год. Фото: Win McNamee / Getty Images

И случилось это именно в 2021 году, когда весной Илон Маск ворвался в первую тройку списка Forbes и закрепился там, уверен, навсегда, а в июле Безос покинул созданный им двухтриллионный Amazon и возглавил созданную им же еще в начале 2000-х космическую компанию Blue Origin.

Именно этот факт, пока медийно и экспертно не осознанный в полной мере, как никакие космические проекты, лекции популяризаторов, прогнозы ведущих мировых банков о перспективах космических рынков, космический туризм, фильмы, снятые в космосе, станет главным — и на многие годы — фактором роста общемирового интереса к космонавтике. Со стороны и инвесторов, и общества, а следовательно, СМИ и политиков. Повторю: главным, на многие годы, общемирового.

Остался один вопрос, на который пусть каждый ответит сам. Маск и Безос посвятили свое время космосу, ибо заработали много миллиардов? Или они стали столь богатыми людьми, поскольку с детства мечтали о космосе, запоем читая научную фантастику? (Об увлечении в детстве фантастикой говорят и Маск, и Безос, и я им верю — сам грешен.)

Очевидцы наблюдают запуск Blue Origin Джеффа Безоса. Фото: Mario Tama / Getty Images

У мировой космонавтики теперь два лидера: один — уже (Илон Маск), другой — потенциальный (Джефф Безос).

Почему это важно для мировой космонавтики? Потому что два — всегда лучше, чем один, их конкуренция — новая «космическая гонка» по всем фронтам: двигателям, ракетам, системам космического интернета, видению освоения космоса, наконец, — станет мощным драйвером развития мировой космонавтики.

Но почему они лидеры именно «мировой космонавтики», а не частной и/или американской?

А потому, что

их компании уникальны — они занимаются всем космическим от А для Я:

двигателями,

ракетами,

спутниками,

системами,

туризмом,

освоением дальнего космоса и т.д.

И потому, что по масштабам и горизонтам планирования инициативы Маска и Безоса уже обогнали инициативы государств — США, ЕС, Китая, России. Теперь Маск и Безос ведущие, а государства должны под них подстраиваться. В том числе по Луне.

Уверен, что на следующем президентском цикле США — после 2024 года — именно Маск и Безос де-факто возглавят Лунную программу США с партнерами, а вовсе не NASA.

После успешного полета команда New Shepard идет позировать к приземлившейся первой ступени. Июль 2020 г. Фото: Joe Raedle / Getty Images

И главное. Они мировые потому, что и Маск, и Безос, размышляя о будущем космонавтики, говорят не о бизнесе, не о национальных приоритетах, а о целях и задачах всего человечества:

«Марс — запасная планета для людей» (Илон Маск),

«Промышленные города — в космосе, а Земля — наш общий чистый дом» (Джефф Безос).

Сравните:

«Первыми на Марсе должны быть американцы» (президент США Барак Обама),

«На Луну должны первыми вернуться американец и американка» (вице-президент США Майкл Пенс),

«Россия должна первой занять Южный полюс Луны, ибо там есть запасы воды»,

«Китай создаст колонию на Марсе в тысячу человек».

Андрей Ионин, кандидат технических наук, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

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