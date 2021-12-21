Мнение: Путин ошибся?
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Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева.
А полторы недели назад, 9 декабря на заседании Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным держать 67-летнего профессора под арестом в СИЗО.
Так и сказал президент: «Не вижу необходимости держать его за решеткой».
Это что же получается? Юрист, кандидат юридических наук Владимир Путин ошибся? А суды у нас независимые, решения выносят без оглядки на кого бы то ни было, в том числе и на президента России?
На снимках:
Сергей Зуев, фотография отсюда
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами СПЧ. Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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