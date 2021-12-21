Начальник Ивано-Франковской таможни попался на взятке

Неназванный руководитель таможни организовал схему получения взяток от предпринимателей, которые экспортируют товары в страны ЕС, при этом сумма взяток составляла около $10 тыс. в месяц от каждого предпринимателя.

СБУ задержала “на горячем” одного из посредников таможенника, также проведены обыски по месту жительства возможных подозреваемых в служебных помещениях Ивано-Франковской и Кропивницкой таможен.

По данным “Цензора”, главный фигурант дела – начальник Ивано-Франковской таможни Святослав Пересунько, который до назначения в Ивано-Франковск руководил Кропивницкой таможней.

—