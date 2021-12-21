“Я была совсем радикально настроена”. Звезда студии “Квартал 95” Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода

По словам 44-летней Елены Кравец, они с супругом состоят в отношениях с 1997 года.

“Получается, 24 года. А поженились в 2002-м – 19-ю годовщину отмечали. Это точно не поддающаяся, как мне кажется, никаким нормативам история – долгий брак с одним человеком. Но в последнее время я понимаю, что они точно заключаются на небесах. И это не просто красивая фраза. В какой-то момент ты из большого числа мужчин выбираешь и резонируешь именно с этим по всем параметрам”, – рассказала артистка.

Кравец отметила, что за 24 года отношений у них с мужем случился всего лишь один серьезный кризис.

“Мы зашли в непростые периоды жизни для себя. Думаю, это также было связано с кризисом среднего возраста и у него, и у меня. И у нас как-то наложился один кризис на другой – личностный у каждого на межличностный наш. Родилась двойня – мы оказались не готовы. Мы не были готовы, что это будет прямо вот так. Мы очень хотели второго ребенка. И когда случилась двойня, это была ворвавшаяся какая-то лавина в нашу жизнь, и это перевернуло весь наш жизненный уклад. Один ребенок – это один. А два – это не два, а как-то больше. И что-то нас унесло. Выбилась почва из-под ног. Мы стали мамой и папой”, – призналась Кравец.

Артистка отметила, что на тот момент ей было уже 39 лет.

“И гормональные случились потрясения. И я не была в декрете, а надо было там остаться, нужен он женщине”, – отметила она.

При этом Кравец призналась, что ей хотелось отвлекаться на работу, так как она “некомфортно чувствовала себя с малышней”.

“Мы столкнулись с кучей неурядиц, выбивающих нас из привычного темпа жизни. Мы как будто съехали со своей дороги и по кочкам, по ухабинам… У него улетали все начиная в плане бизнеса. Реально, как в народе говорят, “пороблено”. И мы перестали в какой-то момент иметь свой микромир – мужская и женская природа трансформировалась из нас в родителей, добывателей”, – описала происходящее тогда звезда “Квартала 95”.

Кравец подчеркнула, что проблем добавила ситуация с арендованным домом, за который они не могли платить и семье из пяти человек пришлось вернуться в трехкомнатную квартиру.

“Долго было непонятно. То, что мы сейчас вместе, и то, что все, как мне кажется, более менее выравнивается, это большая заслуга Сережи. Мне кажется, он оставался в более ясном сознании, чем я. Потому что я иногда была совсем радикально настроена. Потому что все непросто”, – резюмировала она.

Кравец призналась, что они с мужем, чтобы преодолеть кризис, обращались за помощью к специалистам.

“Это та форточка, через которую свежий воздух заносится в ваши отношения, когда кажется, что все умерло и нечем дышать. Сейчас мы оба в терапии – каждый в своей”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии “Квартал 95”.

Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии “Квартал 95”, а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году, воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).

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