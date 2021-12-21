 

Россиян с лишним весом заставят приобретать два авиабилета на один рейс

21.12.2021, 20:11, Разное
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По итогам завершившихся переговоров Минтранса с российскими авиакомпаниями перевозчикам разрешили продавать пассажирам с избыточным весом второй билет. 

«Вес имеет огромное значение для безопасности полётов, не говоря о том, что пассажиры с лишним весом занимают больше места в салоне. Этим они создают трудности для пассажиров с нормальным телосложением. В итоге за одинаковую цену они получают разную степень комфортно, что несправедливо. Поэтому пусть либо приводят своё физическое состояние в норму, либо платят больше», – заявил на встрече представитель авиакомпании «Победа». 

Для предотвращения возможных недоразумений перед посадкой на рейс пассажиры будут проходить измерение роста и веса. В случае, если индекс массы тела человека превышает норму на 30 кг, перевозчик имеет право взять двукратную плату, в случае перевеса 15-30 кг – повысить стоимость билета на 20-40 %. Кроме того, полные пассажиры будут ограничены в перевозке багажа: чем больше составит сумма их перевеса, тем меньше багажа они смогут взять с собой. 

Нововведение не затронет депутатов Госдумы и государственных служащих высшего ранга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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