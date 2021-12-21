 

При сходе лавины в Южной Осетии пострадали российские военные

21.12.2021, 20:08, Новости дня
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Попавших под лавину на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии двоих российских военных госпитализировали, местонахождение третьего установлено, поиски еще двоих продолжаются, сообщил замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

«Двоих российских военных, попавших под лавину на посту в Рокском тоннеле, удалось извлечь из-под лавин, они живы и направлены в республиканскую больницу Цхинвала. Еще одного нашли, он выходит на связь. Работы по поиску еще двоих продолжаются», – передает ТАСС со ссылкой на Бестауты.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа ВС РФ сообщили, что пятеро военнослужащих округа оказались под снежной лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии, троим оказали помощь, поиски двоих продолжаются. На месте работают спасатели. При этом в МЧС Республики Южная Осетии сообщили, что «двух военных достали живыми, троих пока не нашли».

С 10:00 понедельника (20 декабря) движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, запрещено из-за угрозы схода лавин. Кроме того, с 19:30 мск 19 декабря остается запрещенным движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.

Транскавказская автомагистраль – единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.

Ранее в Бурятии группа туристов попала под лавину, один из них погиб.



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