Недолюбили в детстве и другие причины, почему люди жаждут внимания противоположного пола

Есть очень много людей, которым нравится пользоваться вниманием противоположного пола. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Желание нравиться может стать стимулом для совершения каких-то хороших поступков или для кардинальных преобразований во внешности. Ничего плохого в этом нет. Но порой такое желание является признаком какой-либо психологической проблемы.

Вы чувствуете себя неполноценными

Одна из причин жажды внимания (особенно со стороны противоположного пола) – это чувство собственной неполноценности. Внимание не только делает человека счастливым, но и подтверждает его привлекательность.

Это придает ему уверенности. Однако нужно помнить о том, что все временно. Если вдруг окружающие перестают уделять такому человеку внимание, он начинает волноваться, переживать, даже впадает в депрессию.

Чтобы улучшить свою жизнь, постарайтесь преодолеть свою низкую самооценку, научитесь больше любить себя. Помните, что нельзя всегда и во всем полагаться на других. Слова других людей не сделают вас привлекательными. Для этого нужно предпринимать определенные шаги.

Внимание других улучшает вашу самооценку

Есть люди, которые определяют свою ценность, исходя из того, какую должность они занимают. Но должность – это не самое важное мерило ценности в жизни. Есть еще внимание окружающих, включая и внимание противоположного пола.

Чем больше внимания вы получаете, тем больше вы чувствуете себя ценным и привлекательным человеком. Внимание окружающих вы превращаете в достижение, которым можно гордиться. Но такое мышление вредно для психического состояния, потому что вы становитесь зависимыми от суждений других.

Вы перенесли психологическую травму

Довольно часто люди мечтают о внимании со стороны противоположного пола, если у них были неудачные прошлые отношения, к примеру, партнер им изменил или бросил их.

Эти неприятные события заставляют человека думать, что он недостаточно привлекателен или имеет другие серьезные недостатки. Внимание со стороны противоположного пола дает понять такому человеку, что с ним все в порядке. Внимание помогает ему залечить свои душевные раны и начать жить с чистого листа.

Недостаток любви со стороны родителей

Детские травмы, которые ребенок получает в процессе взросления, также могут быть причиной того, что в дальнейшем он жаждет внимания со стороны противоположного пола. Если человека в детстве недолюбили, став взрослым, он хочет восполнить эту нехватку. Когда у него завязываются отношения, он чувствует себя любимым. Это делает его счастливым.

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Однако тут могут быть подводные камни. Человек, страстно стремящийся найти кого-то, кто будет его любить, может попасть в зависимость от этого человека. Дело в том, что не всегда нам уделяют внимание только достойные люди.

Вы чувствуете себя одинокими без партнера

Одиночество также может быть причиной того, что вы жаждете внимания противоположного пола к своей персоне. Вы думаете, что нормальной жизни у вас не будет, пока вы без партнера.

Конечно, такая перспектива не очень приятна. И вот у вас партнер появляется. Вы так боитесь его потерять, что обременяете партнера своим вниманием, становясь навязчивыми. Это может привести к противоположному результату.

Поэтому вам следует изменить себя. Вам нужно научиться чувствовать себя комфортно в одиночестве. У независимых людей, которые не чувствуют себя одинокими даже без партнера, обычно более здоровые и продолжительные романтические отношения, потому что они не обременяют партнера.

Заключение

Жажда внимания противоположного пола равносильна тому, что вы ставите свое счастье в зависимость от кого-то другого. Это будет лишь препятствием на пути к собственному счастью. Больше любите себя и не ставьте себя в зависимость от чужого мнения.