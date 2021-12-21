 

Ида Галич рассказала о жизни после развода

21.12.2021, 19:52, Разное
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После развода Ида Галич живет с родителями. Звезда Instagram поделилась подробностями быта.
Весной Ида Галич и Алан Басиев объявили о разводе. Пара реальной причины расставания не афиширует, но есть слухи, что разрыв произошел из-за активного участия родителей Галич в жизни супругов. Другие уверены, что развелись влюбленные из-за разного материального положения. Пара должна была вместе с сыном переехать в замок, но теперь Ида Галич живет там с родителями.

Знаменитость рассказала, что она часто оставляет малыша с родителями, поэтому ее устраивает совместная жизнь с мамой и папой. Ида Галич часто задействована в разных проектах и востребована в роли телеведущей, звезда счастлива, что за ее ребенком присматривают бабушка и дедушка. К слову, артистка за 31 год только несколько лет прожила отдельно от родителей, это был период брака и два года до свадьбы. Галич признается, что она иногда может повздорить с родителями, но эти обычные ссоры не могут разрушить теплые отношения между ними.

Так как Ида Галич наполовину осетинка – в ее семье принято постоянно помогать друг другу в любых ситуациях, поэтому заботливые родители всегда подстрахуют звезду. Телеведущая сообщила, что в доме главная ее мама. Галич уважает жизненный опыт родных и всегда советуется с ними перед принятием сложного решения. Она поняла, что мамины слова всегда оказываются правдой. Сейчас особняк находится под управлением родителей: папа занимается облагораживанием участка и дома, а мама распределяет денежные средства для оплаты счетов и налогов. Об этом информирует ГЛОБАЛМСК.РУ.



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