Контроль качества на рентгене проходит каждая шина KAMA PRO

Вот уже почти пять лет по дорогам нашей страны ездят автобусы, автопоезда и другой грузовой транспорт, укомплектованный ЦМК шинами КАМА PRO. Автовладельцы выбирают данные шины благодаря их надежности и износостойкости, увеличенному эксплуатационному ресурсу и экономической эффективности. Об особенностях производства ЦМК шин нового поколения и их преимуществах – в нашей статье.

ЦМК шины КАМА PRO выпускает один из крупнейших российских производителей – Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Впервые компания представила продукцию бренда в 2018 году на международной выставке The Tire Cologne в Германии. Для премьеры была выбрана шина повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404, предназначенная для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, передвигающихся преимущественно по мягким грунтам и в условиях бездорожья. Стоит отметить, что КAMA TYRES стал первым российским производителем ЦМК шин повышенной проходимости с регулируемым давлением.

Сегодня в ассортименте бренда, помимо КАМА PRO NU 404, также представлены линейки для региональных перевозок, которые характеризуются повышенными показателями ходимости и топливной экономичности относительно шин КАМА. Для комплектации ведущей оси – KAMA PRO NR 203, для рулевой – KAMA PRO NF 203, для прицепов и полуприцепов – KAMA PRO NT 203. Характеристики рисунков и резиновых смесей протектора обеспечивают нанесение маркировок 3PMSF и M+S.

Только лучшие компоненты

Производство ЦМК шин начинается с химической лаборатории. Через специалистов KAMA TYRES проходят все образцы сырья, которые будут использовать в составе KAMA PRO. Материалы крошат, запекают при высоких температурах, проверяют на прочность. В Научно-техническом центре «Кама» больше десятка лабораторий. Высокоточное оборудование, отвечающее международным требованиям, уже на уровне сырья позволяет спрогнозировать качество будущих резиновых смесей и износостойкость шины. Только после всех анализов, материалы допускаются до производства. Так рождается надежная и безопасная шина KAMA PRO.

Сырье – ключевой фактор надежности

Производство резиновой смеси – очень сложный многоступенчатый процесс. На подготовительном этапе происходит изготовление специального изолирующего состава для снижения поверхностного натяжения. Далее специалисты разрабатывают маточную резиновую смесь на основе уникальной высокоэффективной рецептуры. А после перерабатывают ее с помощью добавления вулканизирующего агента и ускорителя. И только потом заготовки отправляют в подготовительный цех для дальнейшей доработки.

Контроль качества

Контроль качества на рентгене проходит каждая шина KAMA PRO. Лучи просвечивают шину изнутри во время ее движения на манипуляторе. Видны расхождения до 1 мм. И если их находят, шину утилизируют.

ЦМК шины КАМА PRO соответствуют международным стандартам качества, разработаны с учетом эксплуатации на российских дорогах и имеют высокую надежность металлокордного каркаса. Применяемая резиновая смесь протектора обеспечивает высокие свойства износостойкости и сопротивление к появлению надрывов и сколов элементов рисунка.

Преимущества ЦМК шин КАМА PRO

Отличительной особенностью всех моделей ЦМК шин КАМА PRO являются новая конструкция шин и применяемая рецептура резиновой смеси. Все это позволяет обеспечивать увеличенную ходимость до 700 000 км пробега за счет двукратного восстановления и донарезки протектора, +20% к ходимости по сравнению с предыдущим поколением ЦМК шин КАМА, а также снижение стоимости 1 км пробега до 7 копеек.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/promo/torzhestvo-tehnologij-kak-kommercheskij-transport-vezzhaet-v-budushee/2021-11-30-kak-proizvodjat-nadezhnye-tsmk-shiny-novogo-pokolenija-kama-pro/

https://www.td-kama.com/ru/

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