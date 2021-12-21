Авторы Baijiahao усомнились в правдивости слов США о высадке американцев на Луну

Авторы статьи в китайском издании Baijiahao усомнились в правдивости слов США, которые касаются высадки американцев на Луну. В официальной версии Вашингтона они обнаружили ряд спорных моментов.

Летом 1969 года космический корабль впервые доставил астронавтов из США на Луну. Именно об этом в свое время заявили американцы. Как рассказали китайские аналитики после проведения исследования, представленная трактовка событий имеет странные моменты, поэтому в правдивости слов американцев возникают спорные моменты.

Если у США уже в середине ХХ века были передовые технологии для доставки человека на Луну, почему Белый дом не предпринял раньше подобных попыток. Человечеству с тех пор удалось сделать множество научных открытий, на данном фоне Штаты не пытаются повторить свой былой успех. Американцы только ограничиваются полетами на МКС.

Важным этапом является транспортировка астронавтов обратно на Землю. Когда происходит старт с космодромов, корабли посредством пусковой установки разгоняются до первой космической скорости. Однако то же самое на Спутнике проделать невозможно. Остается непонятным, какие технологии применили американцы в конце 60-х годов, пишет портал Newinform.