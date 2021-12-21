 

Авторы Baijiahao усомнились в правдивости слов США о высадке американцев на Луну

21.12.2021, 19:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авторы статьи в китайском издании Baijiahao усомнились в правдивости слов США, которые касаются высадки американцев на Луну. В официальной версии Вашингтона они обнаружили ряд спорных моментов.
Летом 1969 года космический корабль впервые доставил астронавтов из США на Луну. Именно об этом в свое время заявили американцы. Как рассказали китайские аналитики после проведения исследования, представленная трактовка событий имеет странные моменты, поэтому в правдивости слов американцев возникают спорные моменты.

Если у США уже в середине ХХ века были передовые технологии для доставки человека на Луну, почему Белый дом не предпринял раньше подобных попыток. Человечеству с тех пор удалось сделать множество научных открытий, на данном фоне Штаты не пытаются повторить свой былой успех. Американцы только ограничиваются полетами на МКС.

Важным этапом является транспортировка астронавтов обратно на Землю. Когда происходит старт с космодромов, корабли посредством пусковой установки разгоняются до первой космической скорости. Однако то же самое на Спутнике проделать невозможно. Остается непонятным, какие технологии применили американцы в конце 60-х годов, пишет портал Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Кристиан Хорнер сообщил о ходе строительства нового завода «Ред Булл»

10.09 / Решайте проблемы по мере их возникновения: как сохранить искру в отношениях, несмотря на сложную жизнь с маленькими детьми

27.05 / Расклешенные не стоит носить с кроссовками: как выбрать обувь под джинсы, чтобы ноги не выглядели короткими

23.12 / Как рассмешить королеву: стало известно, что Меган Маркл подарила принцу Уильяму на первое совместное Рождество

20.07 / Мнение: Поход украинской ДРГ на Зайцево

19.08 / Мнение: 3 билборда на границе Уилмингтона

29.10 / У российских летучих мышей выявили коронавирусы

02.04 / Есть жертвы: пассажирский поезд сошел с рельсов в тоннеле

11.08 / Коммунистическая Куба: демонтаж режима начался?

12.08 / Торфяные пожары, подобные тем, что бушуют в Сибири, станут более распространенными в Канаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика