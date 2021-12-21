В Москве избили фигуриста Дмитрия Соловьева

Он заступался за девушку.

В Москве избили фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом «Матч ТВ» рассказала девушка спортсмена, керлингистка Анна Сидорова.

Дмитрий Соловьев. Фото: соцсети

Драка произошла сегодня ночью. По словам девушки, Соловьев с ней и ее друзьями отмечали 30-летие российской Федерации керлинга в караоке. На выходе одна из девушек в компании попросила у группы молодых людей зажигалку, после чего началась словесная перепалка. Соловьев вступился за девушку, и его избили.

После нападения Соловьев с Сидоровой поехали в отделение полиции, а оттуда — в травмпункт. Уже там ему вызвали скорую. Врачи установили у спортсмена сотрясение мозга, проводятся дополнительные обследования. По информации телеграм-канала «112», двоих человек уже доставили в отдел полиции после инцидента. Сейчас их допрашивают.

«Я знаю, что в травмпункте сделали рентген головы и грудной клетки, потому что он жаловался на бок в том числе. Насколько я поняла, исходя из этого было сложно понять, насколько была тяжелая травма, поэтому врачи засомневались и приняли решение госпитализировать. Последнее, что написал: болит голова, и врачи установили сотрясение мозга», — добавила Сидорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трансцендентальный тулуп или предъявите тестостерон

Со следующего сезона в фигурном катании спортсменам-трансгендерам разрешено скользить без ограничений

32-летний фигурист Дмитрий Соловьев — золотой призер Олимпиады 2014, серебряный призер Олимпиады 2018, трехкрантный серебряный призер чемпионатов Европы 2011, 2012, 2018 годов, многократный чемпион России.

—