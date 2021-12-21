Мнение: Военное положение?

Слушаю Путина по радио, несет нечто феерически бессвязное. “Мы, – говорит, – должны добиться от Америки юридически обязывающих договоренностей, хотя и такие договоренности с Америкой не имеют смысла, поскольку она все равно от них в любой момент с легкостью откажется”. Ну, умнО, чё. Чувствуется речь государственного деятеля РФ категории А – искать смысл лучше даже не пытаться.

Думаю – как все же понять это внезапное обострение державного идиотизма? Может, всё примитивнее некуда – просто военное положение хотят ввести? И потом, под предлогом военного положения, именно военными патрулями всех все-таки проколоть, включая детей?

Иначе как объяснить настолько бессмысленную пургу, которую он гонит. Поскольку мировые власти, ежу понятно, ничего, кроме проколок и куар-кодов не интересует – причины, видимо, можно искать только здесь.