Мнение: Военное положение?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Слушаю Путина по радио, несет нечто феерически бессвязное. “Мы, – говорит, – должны добиться от Америки юридически обязывающих договоренностей, хотя и такие договоренности с Америкой не имеют смысла, поскольку она все равно от них в любой момент с легкостью откажется”. Ну, умнО, чё. Чувствуется речь государственного деятеля РФ категории А – искать смысл лучше даже не пытаться.
Думаю – как все же понять это внезапное обострение державного идиотизма? Может, всё примитивнее некуда – просто военное положение хотят ввести? И потом, под предлогом военного положения, именно военными патрулями всех все-таки проколоть, включая детей?
Иначе как объяснить настолько бессмысленную пургу, которую он гонит. Поскольку мировые власти, ежу понятно, ничего, кроме проколок и куар-кодов не интересует – причины, видимо, можно искать только здесь.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии → Комментариев нет