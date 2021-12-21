Мнение: Кровопролитие — это абсолютно не наш выбор

Интересные заявления с коллегии МО РФ:

1. По словам Шойгу, на Донбассе сейчас действуют до 120 сотрудников американских ЧВК, которые обучают ВСУ, а также готовят провокацию с хим.оружием.

Стоит отметить, что американские ЧВК действуют на Украине с 2014-го году – "GreenGroup", "Greystone" и т.д. Когда США выделяют финансовую помощь Украине, часть этих средств идут фактически на оплату услуг американских ЧВК.

Также Шойгу заявил, что США интенсивно готовят инфраструктуру для размещения в Польше полнокровной механизированной бригады. Тут происходит постепенный процесс трансформациии ротационного развертывания американских частей в Польше и Прибалтике к постоянному. При сохранении этих тенденций можно ожидать дополнительного развертывания систем ПВО (в перспективе и ПРО) и различных ударных вооружений.

2. По заявлению Путина, США могут подталкивать украинских экстремистов к нападению на Крым.

Фактически, это тоже происходит с 2014 года, под кураторством СБУ. Это началось еще во время референдума, когда в Крым пытались заслать боевиков с евромайдана. Позднее, питательной базой для подготовки боевиков и террористов стали татарские батальоны вроде "Аскера" и "Крыма", где готовили агентуру для заброски в Крым для совершения диверсий и терактов. Это помимо обычной агентуры СБУ и ГУР МОУ. Разумеется, в перспективе это деятельность будет интенсифицироваться. При помощи США и НАТО, разумеется.

3. Относительно красных линий и российских требований по безопасности, Путин заявил, что это не ультиматум, что США манипулируют международным правом, что юридическим гарантиям США нельзя верить, но что Россия выступает за дипломатическое разрешение конфликта, который происходит по вине США, а не России. России уже невозможно отступать дальше в ситуации с Украиной.

Тут собственно проблема в том, что если США продолжают выходить из любых договоров, то даже подписанная с Байденом бумажка не будет стоить больше, чем бумага на которой закреплены договоренности. Условно говоря, следующий президент после Байдена может отменить любые договоренности с Россией также, как это сделал Трамп, отменивший ядерную сделку с Ираном в одностороннем порядке. И все подписанные гарантии тут же превратились в тыкву. Поэтому сами по себе гарантии ничего не гарантируют в современном мире. В современном плотоядном мире что-либо гарантировать может лишь силовая возможность удерживать свою сферу влияния и иметь возможность уничтожить или нанести неприемлемый ущерб тем, кто на нее покусился. Вот на этой основе можно договариваться. А вербальные обещания записанные на бумаге, слишком иллюзорны, чтобы на них полагаться. США сами приложили все усилия к тому, чтобы международное право было подменено законом джунглей. Поэтому любые слова, в современном мире, должны быть подкреплены делами.

4. Шойгу заявил, что у США не получится изолировать Россию.

Разумеется не получится, обострение конфликта с США грозит РФ лишь ухудшением отношений с группой стран-сателлитов США, а они хоть и пытаются представить себя всем международным сообществом, на деле являют собой лишь его меньшую часть – как по числу стран, так и по численности населения. Поэтому Россия такой разрыв конечно переживет (а вот российское западничество, едва ли – такая печалька для тех, кто со времен Перестройки шагал на Запад в "золотой миллиард).

В целом, все заявления были выдержаны в ключе – конфликт происходит по вине США, Россия не хочет дальнейшей эскалации, но полностью готова к ней. Если она произойдет, это не выбор России, а выбор США, которые сознательно культивируют угрозы России на ее ближних подступах, полностью игнорируя интересы России и ее красные линии. Эти заявления дополнил Лавров, который заявил, что пересечение российских красных линий связанных с расширением НАТО на восток вынудит Россию действовать.

Не трудно заметить, что эта риторика, практически идентична той, которую сейчас культивируют Си Цзиньпин, спикеры НОАК и МИД КНР, когда представители Китая прямо заявляет, что готовы к договоренностям с США и сосуществованию с ними в условиях нового миропорядка, но не боится конфликта с США, если Вашингтон ее развяжет. Китай не хочет войны, но он к ней готов.

В этом плане, заявления в РФ и КНР о том, что обе страны координируют свои действия, разумеется являются чем-то большим, чем просто риторикой. Поэтому конфликты на Украине и вокруг Тайваня будут становится все более связанными друг с другом, особенно если США не смогут расколоть складывающееся партнерство РФ с КНР, как это призывают сделать некоторые представители американского истеблишмента указывающие на то, что одновременно 2 Холодной войны с РФ и Китаем нынешние США потянуть не смогут. Разумеется, отказ США от каких-либо договоренностей с Россией, лишь усилит сближение РФ и Китая и дальнейшее торжество блоковой политики в международных делах.

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