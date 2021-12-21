 

В Счетной палате предложили установить минимальный размер откатов при госзакупках

21.12.2021, 19:31, Разное
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В опубликованном отчете ведомства отмечено отсутствие единого механизма расчета откатов в сфере госзаказов.

По мнению экспертов Счетной палаты, наличие минимальной суммы взяток будет способствовать развитию здоровой конкуренции среди подрядчиков.

Согласно документу, в среднем размер отката составляет 22,5% от суммы госконтракта. В ведомстве отметили наличие региональных и отраслевых различий.

минимальный размер откатов при госзакупкахЭксперты из Счетной палаты выразили озабоченность отсутствием откатов почти в 25% госконтрактов.

– Подобные действия чиновников, создающие нездоровую конкуренцию, можно расценивать как демпинг. Ведь фирмы, освобожденные от откатов, получают преимущество, так как могут больше инвестировать в качество товаров и услуг, – говорится в отчете.

Согласно рекомендациям Счетной палаты, ставка отката должна составлять не менее 15% от размера контракта. Только при госзакупках на сумму дороже 10 млн. рублей допускается уменьшение этого показателя до 12 процентов.

В отчете также отмечен положительный опыт “Роскосмоса” и “Роснано”, где суммы откатов годами стабильно держатся на уровне 20-25 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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