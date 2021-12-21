Тина Кароль заявила, что автор хита “Гуси” Wellboy записал эту песню на ее деньги

Кароль отметила, что артист “первые финансы на запись песни “Гуси” получил из ее рук”.

По словам артистки, она познакомилась с певцом благодаря Бардашу, а затем они приняли решение заниматься продвижением Wellboy вместе.

Тина Кароль подчеркнула, что при этом поставила Бардашу условие – он будет продюсером артиста, а она “только соучаствует”.

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”, которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

В августе Тина Кароль презентовала альбом “Молода кров”, в который в том числе вошла ее дуэтная песня с Wellboy – они спели композицию под названием “Черкай іскру”.

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