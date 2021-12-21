 

Тина Кароль заявила, что автор хита “Гуси” Wellboy записал эту песню на ее деньги

21.12.2021, 19:28, Новости дня
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Кароль отметила, что артист “первые финансы на запись песни “Гуси” получил из ее рук”.

По словам артистки, она познакомилась с певцом благодаря Бардашу, а затем они приняли решение заниматься продвижением Wellboy вместе.

Тина Кароль подчеркнула, что при этом поставила Бардашу условие – он будет продюсером артиста, а она “только соучаствует”.

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”, которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

В августе Тина Кароль презентовала альбом “Молода кров”, в который в том числе вошла ее дуэтная песня с Wellboy – они спели композицию под названием “Черкай іскру”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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