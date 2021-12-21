 

В ЕР обозначили направления работы в весеннюю сессию

21.12.2021, 19:23, Новости дня
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«Единая Россия» в весеннюю сессию вернется к обсуждению вопроса отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей, а также намерена добиваться снижения стоимости услуг ЖКХ.

В весеннюю сессию партия планирует продолжить работу по инициативам, уже закрепленным в народной программе, с которой «Единая Россия» шла на выборы.

«Развитие занятости, в том числе – молодежной. Поддержка семей с детьми – закрепление статуса многодетной семьи, программы профобучения для отцов в отпуске по уходу за ребенком, расширение возможностей использования маткапитала (на лечение тяжелобольных детей и родителей, образование, ремонт жилья), оказание помощи семьям в режиме «одного окна».  Развитие здравоохранения – модернизация первичного звена здравоохранения, введение отраслевых систем оплаты труда и дополнительных льгот медработникам, развитие рынка лекарственных препаратов и доступ инновационных препаратов на российский рынок, возврат школьной медицины», – перечислил направления партии «Единой России» руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.

Кроме того, отмечается, что депутаты фракции намерены добиваться снижения стоимости услуг ЖКХ за счет энергосберегающих мероприятий, а также запрета для ресурсоснабжающих кампаний необоснованного повышения платы за коммунальные услуги.

Также они намерены держать на контроле реализацию программы капремонта школ и снижение бюрократической нагрузки на учителей. В планах также значится введение ответственности за вред окружающей среде и содействие развитию экологического туризма.

По словам секретаря Генсовета партии Турчака, «Единая Россия» в весеннюю сессию вернется к обсуждению вопроса отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей.

«Постоянная составляющая должна быть значительно больше. Дискуссия идет, какое это должно быть соотношение. Мы серию таких обсуждений проведем», – отметил Турчак.

Ранее законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов принят в первом чтении. Полностью его планируется одобрить в весеннюю сессию.



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