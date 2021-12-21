Мнение: Уголовное преследование Порошенко

Уголовное преследование Порошенко

На Украине некоторые наивные люди внезапно обрадовались, когда против Порошенко завели уголовное дело и предъявили обвинение в «государственной измене». Ну вот же, вот – Зеленский выполняет свои обещания стать приговором для Порошенко (которые он озвучивал в своей предвыборной кампании). На деле, нет ничего более далеко от истины.

С 2019-го года Порошенко предъявляли массу различных обвинений, но ни к чему существенному это не приводило, так что Порошенко мог себе позволить, когда он хотел, просто не являться по вызову следователя или же отмахиваться от озвучиваемых юридических претензий.

В 2020-м году, после выборов президента США, его «лучший друг Байден» вернулся в Белый дом, и посадка Порошенко стала выглядеть и вовсе невероятной, так как это воспринималось бы в Вашингтоне как выполнение тех требований к Зеленскому, который озвучивали люди из окружения Трампа, требовавшие добраться до Байдена и его сына через Порошенко, который покрывал коррупционную схему с «Бурисмой».

В итоге прошел 2019-й, 2020-й, и вот, в конце 2021-го года, за Порошенко внезапно «взялись», при этом он демонстративно убежал за рубеж, где планирует выступать на различных антироссийских мероприятиях, показывая, что он не считает обвинения серьезными.

По сути, для Зеленского посадка Порошенко является способом попытаться повысить свой обвалившийся рейтинг и заодно ударить по владельцу тех СМИ, которые этот рейтинг регулярно помогают обваливать. Но как же это сделать, чтобы и Порошенко укусить, и Белый дом не обидеть? В итоге был выбран наиболее нелепый вариант с обвинением Порошенко в угольных схемах с ДНР и ЛНР.

Разумеется, до угольной блокады 2017-го года имени Семена Семенченко Украина напрямую покупала уголь у Народных Республик, потому что покупать его где-то в другом месте было экономически не выгодно. Украина по этой схеме получала относительно дешевый уголь, а ДНР и ЛНР деньги на развитие (хотя по большей части эти деньги разворовывались – в 2015 году в рамках дела Лямина выяснилось, что 90% средств, вырученных ЛНР от продажи угля на Украину, были разворованы). Само собой, наживались на этой схеме и силовики по обе стороны линии фронта, снимающие свою маржу при проходе товарняков с углем с Донбасса на Украину.

В 2017 году все изменилось. Под вопли про «зраду Украину» эту схему остановили. Но поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину продолжились, только теперь они уже шли не напрямую, а через Россию. Добытый в ДНР и ЛНР уголь отправлялся в Россию, там на него вешали условный шильдик «Добыто в России» и отправляли напрямую или через Белоруссию на Украину по уже более высокой цене (транспортные расходы возросли), но все еще выгодной для Украины с учетом цен на уголь из ЮАР или Канады. Само собой, сменились и те, кто снимал маржу с этой схемы. Порошенко, конечно, же был в курсе и этой схемы, позволяя ей существовать и далее, потому что понимал, что будет, если не запасти на зиму угля. Это мы видим по 2021-го году, где шайка Зеленского полностью профанировала подготовку к зиме и сейчас бьется в пароксизме истерики, обвиняя всех, кроме себя, в том, что происходит.

Как раз в 2017-м году и появилась схема «Роттердам плюс», которая позволила Ахметову и ДТЭК резко усилить свои позиции в энергосекторе Украины и фактически покрыть все убытки этой криминально-олигархической империи, которые она понесла при выходе Донбасса из состава Украины. Ахметов достаточно быстро вышел в плюс и заставил Порошенко с собой считаться, поэтому уже тогда про обвинения Ахметова в том, что он «разжигал сепаратизм на Донбассе», предпочли забыть, потому что его роль для энергосектора стала слишком важной. И даже после ухода Порошенко у Ахметова все было хорошо, и в окружении Зеленского его открыто называли «ответственным бизнесменом», хотя длительное время Ахметов, как и Порошенко, вел дела с Донбассом, в том числе косвенно контролируя ряд предприятий через Курченко и ряд подставных управляющих.

Но, конечно, до поры Ахметова в «предательстве» никто не обвинял, хотя он делал фактически то же самое, что делал Порошенко – вел закулисные дела с «сепаратистами». Но если посмотреть на картину в целом, то и Зеленский делает фактически то же самое. При Зеленском закупается уголь, имеющий донбасское происхождение, закупается «авторитарная» электроэнергия из Белоруссии, а сам Зеленский предлагает увеличивать транзит «грязного коррупционного российского газа» через территорию Украины, а также требует сохранить транзит «грязного газа» после 2024-го года. То есть, обвиняют Порошенко в ведении закулисной торговли с «агрессором» люди, которые сами этим занимаются под громкие крики про «патриотизм» и «войну с Россией».

То есть, с точки зрения формальной логики, если сажать Порошенко за «экономическую зраду», то надо сажать и Зеленского. И не только его. Но это же Украина, и тут законы логики не действуют. Расчет окружения Зеленского строится на том, чтобы преследованием Порошенко за «государственную измену» отвести подобные обвинения от себя (СМИ Порошенко уже не первый год продвигают нарратив, что Зеленский — это кремлевская подстилка и зрадник Украины) – фактически, это выглядит как ответ в стиле «сам дурак», завернутый в формальные юридические обвинения. Кроме этого, обвиняя Порошенко в «государственной измене», в окружении Зеленского пытаются продать эту историю США, дабы убедить Вашингтон в том, что преследование Порошенко не связано с происками трампистов, делом «Бурисмы», а также манипуляциями Кремля.

Тут, конечно, есть проблема, так как США прекрасно знали, что Порошенко покупал уголь из ДНР и ЛНР и спокойно смотрели на схему «Роттердам плюс», которая существовала в период президентства Трампа. И тогда они не считали это чем-то предосудительным, так как прекрасно понимали, что поставками угля из ЮАР, Канады или США потребности Украины не покрыть – схема с торговлей углем между ЛДНР и Украиной была, по сути, взаимовыгодной – каждый получал свои плюсы, плюс причастные лица могли на ней дополнительно нажиться.

Обвинения Порошенко в том, что он сорвал контракты с углем из ЮАР, предельно смешны, так как этот уголь был банально дороже угля из ЛДНР и не мог быть поставлен в необходимом количестве, чтобы обеспечить потребности Украины. Поэтому в окружении Порошенко резонно сомневаются в перспективах этого уголовного дела и прямо заявляют, что не видят ничего плохого в том, чтобы закупать уголь в ДНР и ЛНР параллельно с продолжением боевых действий, точно так же как в ДНР и ЛНР официально не видели ничего плохого в том, чтобы продавать уголь на Украину для наполнения бюджета Народных Республик.

В сухом остатке арест Порошенко сейчас выглядит весьма маловероятным. И если он произойдет, то лишь ближе к выборам, в ситуации, когда Зеленский будет окончательно приперт к стенке и будет хвататься за любую соломинку, даже осознавая негативные последствия со стороны Вашингтона, который не демонстрирует какой-либо существенной заинтересованности в аресте и тем более посадке Порошенко. Тем более, что, при желании, Вашингтон всегда имеет опцию остановить всё это директивным телефонным звонком, в результате чего своих постов могут лишиться люди, расследующие дело Порошенко, как это когда-то произошло с генпрокурором Шокиным, которого Байден потребовал убрать, так как он слишком сильно начал копать дело «Бурисмы».

Можно быть уверенным, что в окружении Порошенко попытаются представить дело так, что уголовное преследование Порошено со стороны Зеленского может косвенно ударить по Байдену и его сыну, поэтому необходимо все это прекратить в общих интересах.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/ugolovnoe-presledovanie-poroshenko/ – цинк

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