АМКУ оштрафовал на 283 млн грн три компании, связанные с Roshen

По данным комитета, эти компании в 2018-2020 годах злоупотребляли монопольным положением на рынках крахмальной патоки и сиропа. Нарушения заключались в необоснованном повышении цен на патоку и сироп, а также в установлении разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

“Например, для одного из покупателей патоки устанавливались эксклюзивно низкие цены. Объяснением этому может быть попытка группы помешать одному из своих крупнейших покупателей патоки перейти к конкуренту – ООО “Амилко” (Ростовская обл., РФ), а также не допустить переход к нему других покупателей патоки, чьи мощности расположены в восточной части Украины”, – указали в АМКУ.

В это же время от ассоциации “Укркондпром” поступило предложение запретить ввоз патоки из РФ, и в 2019 году постановлением Кабмина Украины такой запрет был введен.

В АМКУ установили, что “Интерстарч”, Днепровский КПК и “Интеркорн” в течение указанного периода были единственными производителями патоки на территории Украины. Также эта группа – единственный производитель кукурузного крахмала.

Штраф для “Интерстарч” установлен в размере 210,2 млн грн, Днепровского УПК – 47,5 млн грн, “Интеркорн” – 26 млн грн.

Контекст:

Кондитерская корпорация Roshen была создана Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (производство в российском Липецке остановили в январе 2017 года), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также Винницкий молочный завод.

На сайте корпорации сказано, что продукция компании продается в 55 странах мира.

Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко обещал продать компанию, если станет президентом. После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее осуществить сделку так и не удалось, по словам Порошенко – из-за боевых действий на Донбассе. Экс-президент заявлял, что активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет “слепой траст”.

В ноябре 2019 года Порошенко переоформил часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея.

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