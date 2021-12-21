“Обворожительная”. 20-летняя солистка “ВИА Гры” Тарасова прогнулась перед камерой в трусах с двумя дырками

“Обворожительная София Тарасова”, – подписан снимок.

Артистка позирует в кадре, прогнувшись в спине с запрокинутыми за голову руками.

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Публикация от VIA GRA. Официальныи * аккаунт (@viagra_official)

Контекст:

София Тарасова (2001) – киевлянка. В 2013 году заняла второе место на “Детском Евровидении”. С осени 2020 года артистка является одной из участниц “ВИА Гры”, которую продюсирует проживающий в России украинский композитор Константин Меладзе.

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