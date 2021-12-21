 

В США заявили о продолжении работы с ФРГ по вопросу «Северного потока – 2»

21.12.2021, 18:38, Новости дня
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Соединенные Штаты работают с Германией по вопросу «Северного потока – 2», сообщила помощник госсекретаря США Карен Донфрид.

«Мы продолжаем работать по этому вопросу с Германией и снижать любой ущерб для Украины», – цитирует Донфрид РИА «Новости».

Она отметила, что в июле Германия и США делали совместное заявление по газопроводу, в котором отмечалось, что проект не должен повредить Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как старт «Северного потока – 2» намеренно затянули на три года, и о том, как новый канцлер Германии Олаф Шольц портит отношения с Россией.



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