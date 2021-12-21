Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов

Стоимость газа на фьючерсном рынке Евросоюза стремительно растет, она впервые в истории преодолела отметку 2150 долларов за 1 тыс. кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость 1 тыс. кубометров прибавила 27% за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу.

Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки 1800 долларов. В течение дня цены демонстрировали волатильность, но к 18.04 мск ускорили рост более чем до 27% по отношению к расчетной цене накануне (1716,7 доллара), достигнув 2187 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.