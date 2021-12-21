Представитель Соловьева раскрыла подробности нападения на фигуриста

На олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева напали трое неизвестных, сообщила его менеджер Елена Болотова.

«Инцидент произошел ночью. Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – цитирует Болотову РИА «Новости».

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что Соловьева доставили в Боткинскую больницу.

В медучреждении сообщили, что спортсмен находится в 49-м нейрохирургическом отделении. «Состояние средней тяжести, дыхание нормальное», – сказали в больнице.

Ранее Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову.