 

Сторонники Саакашвили не смогли масштабно поздравить его с днем рождения

21.12.2021, 18:38, Новости дня
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Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отмечает 21 декабря 54-й день рождения, собрались на митинг на проспекте Руставели в честь него, они признали, что акция не получилась масштабной, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Сегодня нас мало, но может, завтра-послезавтра будет больше. Властям надо показывать силу», – сказал участник акции Цотнэ Коберидзе.

Другой участник акции Заал Удумашвили призвал граждан «не оставаться у телеэкранов, а выйти на улицы».

На митинге кричат «Свободу Саакашвили» и держат флаги Грузии и Украины.

По данным телекомпании PosTV, бывший президент потребовал от активистов начать голодовку протеста, добиваясь его освобождения.

Сейчас он в Горийском военном госпитале, где проходит реабилитацию после 50-дневной голодовки.

Ранее минюст Грузии сообщил, что Саакашвили, осужденный на 6 лет, будет возвращен в тюрьму в Рустави после улучшения состояния здоровья.



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