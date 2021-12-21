 

В Новой Москве может появиться филиал особой экономической зоны

21.12.2021, 18:26, Разное
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“Мы обсуждаем это с департаментом инвестиционной политики, чтобы филиал свободной экономической зоны создать на территории Новой Москвы. Мы ведем такие переговоры”, – сказал чиновник в интервью радиостанции “Эхо Москвы”.

Он напомнил, что в Новой Москве уже действует небольшой технопарк “Индиго” на 50 площадок. Он создан совместно с компанией А101.

Сегодня “Индиго” практически полностью загружен резидентами, остался один участок. “И все остальные объекты уже функционируют, и в основном там производство”, – уточнил Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте промышленного производства в Москве на 25% с января по август 2021 года. По его словам, в столицу пришла новая индустриализация.

“В целях стимулирования новой индустриализации правительство Москвы сформировало полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона Технополис “Москва”, – рассказал градоначальник.

Технополис “Москва” включает в себя пять площадок. Одна находится в Печатниках, четыре – в Зеленограде. Резиденты пользуются особыми мерами поддержки, включая освобождение от уплаты ряда налогов и таможенных пошлин.



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