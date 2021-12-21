 

Певица Валерия хочет уехать с Москвы ради ухаживаний за больной матерью

21.12.2021, 18:22, Разное
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На странице в Instagram певица Валерия поделилась моментами семейной посиделки, где просит у Деда Мороза загородный дом. Звезда хочет приобрести особняк и перевезти туда больную маму.
Певица Валерия всегда хотела, чтобы ее мама была рядом в Москве. Галина Николаевна долгие годы сопротивлялась переезду, но дочке шесть лет назад все же удалось переманить ее с Саратовской области в Московскую двухкомнатную квартиру. Теперь жительница не жалеет о смене места жительства, так как Валерия часто приходит к ней в гости и устаивает семейные посиделки. Напомним, что два года назад в Швейцарии Галине Николаевне сделали операцию по замене двух коленных суставов. Женщина прошла долгий курс реабилитации, но сейчас может передвигаться только на ходунках.

Недавно на своей странице в Instagram Валерия поделилась душевным видео семейного застолья в квартире Галины Перфиловой. Певица сказала, что хочет попросить у Деда Мороза собственный дом за Москвой, чтобы перевезти туда маму. Валерия мечтает жить вместе с родным человеком, а не только навещать в свободные дни. Певица уже два года ищет подходящее жилье, чтобы там было удобно и 83-летней Галине Николаевне. Звезда уверена, что в этом году у них все получиться, и семья наконец-то переедет в заветный дом.



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