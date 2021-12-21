 

Скандалы: Писатель Левенталь констатировал превращение Петербурга в «минное поле»

21.12.2021, 18:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, коммунальщики не справляются с уборкой снега. Каждый поход в магазин может закончиться госпитализацией или даже летальным исходом.

Санкт-Петербург фактически превратился в минное поле, считает писатель Вадим Левенталь. Он уточнил, что выходить на улицу стало попросту опасно. писатель также сравнил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Первого, по его словам, критиковали за то, что он сделал для столицы, а второго порицают за бездействие.

«Город превращается в минное поле, на котором каждый шаг может привести к увечью. Травмпункты переполнены – люди падают, ломают руки и ноги. Нужно учесть еще и то, что поскальзываются и падают люди скорее пожилые, а что такое сломанная шейка бедра для пожилого человека – не мне вам рассказывать. Это с высокой степенью вероятности смерть, только отложенная», — пояснил Левенталь.

Напомним, ранее уборку Петербурга раскритиковали известный музыкант Александр Розенбаум и народный артист РФ Иван Краско.

Губернатор тем временем пытается сохранить лицо. Он списал все проблемы с зимней уборкой на управляющие компании. Беглов не оставил без внимания и жалобы на нехватку снегоуборочной техники. По словам градоначальника, машин не видно, поскольку они якобы трудятся по ночам. Однако горожане уверяют, что дороги и тротуары остаются нерасчищенными.

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Как питание влияет на акне и 5 мифов о рационе при проблемной коже: советы нутрициолога

19.10 / “Чкалов Арена” появилась на территории бывшего Тушинского аэродрома

07.10 / Мнение: Россия подрывает доверие к бельгийской армии

22.08 / “Вообще не Леин вариант”: Оксана Самойлова решила не отправлять дочь в школу

02.07 / Московские власти планируют заключить контракт на получение водородного автобуса

22.12 / Гималайские ледники тают с рекордной скоростью

07.04 / ВДНХ проведет первый Всероссийский космический диктант

16.09 / Сингапурские ученые: повышение пенсионного возраста способствует увеличению продолжительности жизни

23.08 / “Новые люди” представили предвыборную программу на съезде-перформансе

26.10 / Жительницу Перми с дочерью заперли в турецком отеле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика