Скандалы: Писатель Левенталь констатировал превращение Петербурга в «минное поле»

По его словам, коммунальщики не справляются с уборкой снега. Каждый поход в магазин может закончиться госпитализацией или даже летальным исходом.

Санкт-Петербург фактически превратился в минное поле, считает писатель Вадим Левенталь. Он уточнил, что выходить на улицу стало попросту опасно. писатель также сравнил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Первого, по его словам, критиковали за то, что он сделал для столицы, а второго порицают за бездействие.

«Город превращается в минное поле, на котором каждый шаг может привести к увечью. Травмпункты переполнены – люди падают, ломают руки и ноги. Нужно учесть еще и то, что поскальзываются и падают люди скорее пожилые, а что такое сломанная шейка бедра для пожилого человека – не мне вам рассказывать. Это с высокой степенью вероятности смерть, только отложенная», — пояснил Левенталь.

Напомним, ранее уборку Петербурга раскритиковали известный музыкант Александр Розенбаум и народный артист РФ Иван Краско.

Губернатор тем временем пытается сохранить лицо. Он списал все проблемы с зимней уборкой на управляющие компании. Беглов не оставил без внимания и жалобы на нехватку снегоуборочной техники. По словам градоначальника, машин не видно, поскольку они якобы трудятся по ночам. Однако горожане уверяют, что дороги и тротуары остаются нерасчищенными.