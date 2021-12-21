 

Шесть областей Украины выйдут из “красной” зоны с 23 декабря

21.12.2021, 17:58, Новости дня
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Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ограничения “желтой” зоны в них начнут действовать с полуночи 23 декабря.

В Минздраве отметили, что в “красной” зоне остаются Волынская и Закарпатская области.

Немчинов напомнил, что с 6 декабря в “желтой” зоне действуют новые правила карантина. Согласно им, на “желтом” уровне запрещается:

посещение учебных заведений, если в самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
проведение массовых мероприятий;
работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
работа спортзалов, бассейнов;
деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
межобластные и международные перевозки.

Ограничения, предусмотренные “желтым” уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей есть один из следующих документов:

“желтый” COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
“зеленый” COVID-сертификат (действует 365 дней);
международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 93,6 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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