ВОЗ одобрила еще одну вакцину против COVID

Вакцина Nuvaxovid была создана американским производителем Novavax вместе с фондом Коалиция инноваций в области готовности к эпидемии (CEPI). ВОЗ также 17 декабря одобрила вакцину Covovax от Novavax.

Обе вакцины производятся по одинаковым технологиям. Они требуют двух доз и стабильны при температуре от 2 до 8 °C.

По информации на официальном сайте Novavax, эффективность вакцины Nuvaxovid составляет от 89,7 до 90,4%. Об этом свидетельствуют результаты испытаний третьей фазы в Великобритании и Мексике соответственно. Однако еще не определили, сколько времени удерживается эффект от прививки.

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует использовать вакцины Nuvaxovid и Covovax для людей в возрасте от 18 лет. Не советуют использовать эти вакцины людям, страдающим острым тяжелым лихорадочным заболеванием или острой инфекцией, а также тем, у кого аллергия на компоненты препарата – возможна серьезная аллергическая реакция.

Возможные побочные реакции – головные боли, боли в мышцах и суставах, тошнота, утомляемость и недомогание.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным сайта Our World in Data, на 21 декабря, 57% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Во всем мире было введено 8,78 млрд доз, а в настоящее время ежедневно вводится 36,07 млн доз.

Ранее ВОЗ одобрила препараты Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (Moderna), CoronaVac (Sinovac Biotech), Covaxin (Bharat Biotech), Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), а также Covishield – аналог AstraZeneca, который производят по лицензии на базе Serum Institute of India, и Vero Cell от Sinopharm.

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