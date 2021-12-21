 

Немецкие ученые заявили о создании «УФ-занавеса», защищающего от коронавируса

21.12.2021, 17:53, Разное
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Исследователи из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана создали новый способ нейтрализации вируса SARS-CoV-2. Система использует ультрафиолетовую световую завесу на основе светодиодов (LED). Это своеобразный «УФ-занавес», который планируется использовать для защиты помещений от вирусов и бактерий. В настоящий момент исследование ждет рецензирования и реакции научного сообщества. 

Ученым было известно, что ультрафиолетовые волны с определенной длиной волны (УФ-С) инактивируют вирусы и бактерии. Так была создана система защиты помещений от коронавируса и других патогенов, которая включает в себя вентиляцию, специальную оптику и систему для безопасного отключения источника ультрафиолета. Свет генерируется светодиодами и проецируется вогнутым зеркалом. Восемь агрегатов включены двумя параллельными рядами в одну завесу. 

Ультрафиолетовый луч падает на отражатель, который направляет его вертикально, чтобы увеличить плотность излучения. Дело в том, что однородный объем излучения наиболее эффективно дезактивирует вирусы. Воздух из помещения всасывается и нагнетается в зазор между отражателями. Но поскольку ультрафиолетовые волны этого типа производят озон, который в больших количествах может быть вреден, то ученые настроили систему на длину волны 275 нм, недостаточно энергоемкую, чтобы производить озон. 

Ожидаемая максимальная скорость для частиц воздуха, мигрирующих через завесу, составляет 0,1 м/с. Исследователи рассчитали интегральную дозу УФ-излучения для частиц, движущихся с этой скоростью на разных расстояниях от излучателя, и обнаружили, что все частицы получат дозу, достаточную для инактивации патогена. 

Авторы подчеркивают, что они разработали систему, которая может значительно уменьшить концентрацию в воздухе как вирусов, включая коронавирус, так и бактерий даже в самых неблагоприятных условиях.

Такой занавес можно будет использовать для больниц и других медицинских учреждений для защиты персонала и пациентов. Со временем эту технологию можно будет адаптировать для других помещений с высокой проходимостью.

Хотя УФ-С излучение может быть опасным, занавес включает в себя встроенное защитное устройство, которое минимизирует любой рассеянный свет. Эта технология может стать мощным инструментом не только против коронавируса, но и против будущих болезней. 



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