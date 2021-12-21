Олимпийского чемпиона Соловьева избили за то, что он заступился за девушку

Российский фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев пострадал после того, как вступился за свою девушку, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

На спортсмена «не совсем напали», там была «сложная ситуация», сказала Болотова ТАСС.

«Он заступился за свою девушку, когда они вышли после мероприятия. Он сейчас находится в больнице. Я жду новостей от Ани (Сидоровой), в каком он состоянии. Его увезли из полицейского участка, и я знаю, что он в нейрохирургии, что есть травма головы, точнее скажет врач Ане, когда она приедет в больницу», – отметила она.

Ранее чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова заявила, что Соловьева госпитализировали после избиения.

Соловьеву 32, он был победителем (2014) и серебряным призером (2018) Олимпийских игр в командных соревнованиях. Также фигурист – призер чемпионата мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.