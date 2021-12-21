Путин исполнил мечту подростка из Подмосковья на акции «Елка желаний»

Президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре.

Марк учится в восьмом классе, любит физику, химию и обществознание. Дома у него есть два кота, Парамон и Мишка, за которыми он самостоятельно ухаживает. В будущем планирует стать ветеринарным врачом. Марк увлекается песнями и музыкой. Особенно ему нравятся песни Владимира Высоцкого. Мечта мальчика – научиться играть на гитаре. Он пробовал самостоятельно освоить инструмент, но это оказалось не так просто, как хотелось бы: ведь для этого нужны постоянные занятия с профессионалом, а хорошей гитары дома нет, как нет и возможности учиться в музыкальном кружке. Отсюда и родилась идея – подать заявку на участие в акции «Елка желаний».

Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс, а уже через час мальчику позвонил сам президент РФ и спросил, как прошел его день, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Марк рассказал о своем первом уроке игры на гитаре, о том, как ему объяснили правильную постановку рук и игру аккордов. Президент поинтересовался, есть ли рядом с домом Марка музыкальные школы, на что Марк ответил, что ему уже подарили сертификат. «Это тебе подарок на Новый год», – ответил Путин.

Ранее президент Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

С 2018 по 2020 год президент поддержал проект «Мечтай со мной» и акцию «Елка желаний», исполнив девять заветных желаний детей, имеющих опасные для жизни заболеваниями.