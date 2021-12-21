Генерал МВД: Сотрудник ГИБДД имеет право даже спеть нарушителю

Если сотрудник правоохранительных органов все четко сформулировал, а его интерпретация речи, например, в виде песни, не нарушила никакие этические принципы, то ничего плохого в этом нет, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя прочтение инспектором ГИБДД протокола в стиле церковной проповеди.

В Сеть попало видео, на котором инспектор ДПС в республике Коми зачитал информацию об «окаянном штрафе» в стиле церковной проповеди. Зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал такое поведение «неудачной шуткой», однако не увидел в этом серьезного нарушения, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Порядок взаимодействия сотрудника ГИБДД с гражданами, в том числе с нарушителями, определены существующими нормативными документами. Там четко прописано, что должен делать сотрудник: представиться, указать на выявленное нарушение, предупредить и так далее. Поэтому, прежде всего, находясь хоть в Калининграде, хоть в Карелии, хоть на Чукотке, он обязан строго действовать согласно должностной инструкции», – говорит Ворожцов.

Он рассказывает, что в некоторых регионах РФ встречается национальная или региональная специфика, и это не запрещено. Например, где-то сотрудники правоохранительных органов ссылаются на Аллаха, говоря, что нужно беречь себя и своих близких. Встречались случаи, когда в свою речь вставляли цитаты из художественных произведений, за счет чего она выглядела интересной и необычной.

«Нужно относиться к этому следующим образом: нарушены ли сотрудником ГИБДД какие-то нормативные правила (оскорбил ли он человека, создал ли какие-то проблемы для исполнения соответствующих действий и так далее), исполнена ли должностная инструкция. Если человек все это соблюл, то оценка его действий может находиться лишь в этической сфере. Если он все четко сформулировал, предъявил все требования, то ничего плохого в этом нет. Везде по-разному все, могут и спеть и еще что-то, при этом ничего не нарушить», – считает собеседник.

Генерал рассказывает, что такая практика встречается и на Западе. Например, когда он был в служебной поездке в США, в штате Луизиана, ему довелось работать с одним вице-шерифом, который начинал свое приветствие нарушителя строчкой из американской песни, чем ничуть никого не обижал.

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