Государственную границу защитят от иностранного интернета

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора (ГРЧЦ) в целях защиты суверенности и целостности государственной границы РФ от посягательств иностранных компаний с 1 января 2022 года будет осуществлять постоянный набор волонтеров, направленных на регулярные работ по защите государственной границы от постороннего вмешательства.

Граждане пройдут специальный инструктаж и будут обеспечены набором инструментов: лопатами, мачете и топорами. Основная задача волонтеров – демонтаж любых несертифицированных иностранных линий связи, пересекающих без лицензии государственную границу России, не внесенных в реестр Минцифры. Зачистка будет произведена исключительно со стороны РФ, для исключения вмешательства в функционирование иностранных компаний в других странах.

Волонтеры, выполнившие зачистку максимального количества линий связи, будут назначены бригадирами команд. Им предоставят строительную технику для демонтажа подземных и подводных коммуникаций.

ГРЧЦ надеется что граждане, прикомандированные к зачистке государственной границы, под присмотром спецслужб успешно демонтируют все лишние линии связи до 2024 года, необходимые строки расходов уже были включены в бюджет ведомства на 2022-23 года.

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