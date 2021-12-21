 

Квартиры по программе реновации до конца 2021 года получат еще 800 семей

21.12.2021, 17:42, Разное
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Больше всего домов под заселение передано в Юго-Восточном административном округе Москвы. “Ключи от новых квартир получили практически 22 тыс. человек, до конца года планируем дополнительно передать под переселение еще 800 семей”, – сказал Загрутдинов, добавив, что все жилые дома вводятся в срок.

С начала 2021 года по программе реновации построено 69 домов общей площадью миллион квадратных метров, началось возведение 41 дома на 720 тысяч “квадратов”. С января по октябрь демонтировано 37 ветхих жилых здания.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала программы реновации построено 162 дома на 2,1 миллиона квадратных метров. В 2022 году в эксплуатацию могут ввести еще 1,5 миллиона.

Программа реновации в Москве утверждена в августе 2017 года. В общей сложности будет расселено 5 176 домов. Около миллиона жителей столицы получат новое жилье с полной отделкой класса комфорт.

Переселение происходит в рамках одного района. Зачастую новый дом расположен по соседству со старым. Москвичи продолжат пользоваться привычными социальными и спортивными объектами, остановками общественного транспорта и станциями метро.



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