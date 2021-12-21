 

Володин назвал пожизненный срок справедливой мерой для педофилов

21.12.2021, 17:42, Разное
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“Принято решение о наказании для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей”, – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Пожизненный срок для таких преступников – справедливая мера, считает Володин. “Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье”, – отметил он.

Спикер выразил надежду, что решение защитит детей и семьи, а также общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред.

Сейчас законодательством предусмотрено пожизненное лишение свободы за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.

Принятым законопроектом предлагается распространить применение максимального наказания за повторное совершение такого преступления в отношении всех несовершеннолетних. Расследование таких злодеяний будет в компетенции Следственного комитета.



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