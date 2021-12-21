Эксперты рассказали, кому нельзя выходить на улицу в морозы

Эксперты рассказали, каким людям опасно выходить на улицу в морозы. Они объяснили, как можно распознать обморожение и быстро с ним справиться.

Обморожение представляет собой травму, нанесенную воздействием холода. Часто поражаются щеки, подбородок, щеки, нос, уши. В результате временно нарушается кровообращение, теряется чувствительность. Если случай тяжелый, могут произойти необратимые нарушения. В основном риску обморожения подвергаются дети. Из-за возраста у них может не завершиться формирование систем терморегуляций. В группе риска находятся и пожилые люди.

Вероятность обморожение повышается, если человек находится на улице в очень легкой, тесной или же влажной одежды. Огромное значение имеет движение. Больше всего от мороза страдают те, кто недавно перенес холодцовую травму, курильщики, люди, злоупотребляющие спиртным.

Первыми признаками обморожения являются следующие: онемение пораженного участка кожи, покраснение, покалывание. В большинстве случаев состояние человека улучшается спустя 20-30 минут в тепле. Пораженные участки стоит поместить под теплую, но не горячую воду.

Если случай серьезный, когда на коже появились волдыри, участок белеет или же твердеет, необходимо обратиться к врачу. Нельзя делать массаж, растирать пораженную зону снегом, использовать электрическую грелку. Поскольку чувствительность кожи снижена, не исключен ожог.

Опасным является сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние характеризуется повышенной усталостью, сонливостью, сниженной температурой тела, непрекращающейся дрожью, невнятной речью, нарушенной координацией движений. При данных симптомах требуется квалифицированная медицинская помощь.

Источник: arigus.tv