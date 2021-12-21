 

Эксперты рассказали, кому нельзя выходить на улицу в морозы

21.12.2021, 17:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты рассказали, каким людям опасно выходить на улицу в морозы. Они объяснили, как можно распознать обморожение и быстро с ним справиться.
Обморожение представляет собой травму, нанесенную воздействием холода. Часто поражаются щеки, подбородок, щеки, нос, уши. В результате временно нарушается кровообращение, теряется чувствительность. Если случай тяжелый, могут произойти необратимые нарушения. В основном риску обморожения подвергаются дети. Из-за возраста у них может не завершиться формирование систем терморегуляций. В группе риска находятся и пожилые люди.

Вероятность обморожение повышается, если человек находится на улице в очень легкой, тесной или же влажной одежды. Огромное значение имеет движение. Больше всего от мороза страдают те, кто недавно перенес холодцовую травму, курильщики, люди, злоупотребляющие спиртным.

Первыми признаками обморожения являются следующие: онемение пораженного участка кожи, покраснение, покалывание. В большинстве случаев состояние человека улучшается спустя 20-30 минут в тепле. Пораженные участки стоит поместить под теплую, но не горячую воду.

Если случай серьезный, когда на коже появились волдыри, участок белеет или же твердеет, необходимо обратиться к врачу. Нельзя делать массаж, растирать пораженную зону снегом, использовать электрическую грелку. Поскольку чувствительность кожи снижена, не исключен ожог.

Опасным является сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние характеризуется повышенной усталостью, сонливостью, сниженной температурой тела, непрекращающейся дрожью, невнятной речью, нарушенной координацией движений. При данных симптомах требуется квалифицированная медицинская помощь.

Источник: arigus.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Мнение: Ещё вопросы, ПОЧЕМУ я не люблю “лучшую в мире страну”, есть?

10.03 / В Букингемском дворце пообещали изучить заявление Маркл

07.06 / Помощник Марины Федункив опроверг госпитализацию юмористки

23.09 / Мнение: В любой аптеке…

15.01 / Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли показала новорожденную дочь

07.07 / Современный Обломов: Валентина Клягина уже 10 лет живет затворнической жизнью

06.02 / Fitch: протесты могут привести к увеличению бюджетных расходов России в 2021

23.07 / Мнение: Китайцы уничтожили пустыню, похолодание хуже потепления и нашествие пауков на Россию

15.10 / Мнение: В Париже введен комендантский час

20.06 / Заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй бежал в США и передал администрации Байдена информацию об Уханьском институте вирусологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика