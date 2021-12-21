 

Старые модели iPhone и iPad получат обновление iOS 16

21.12.2021, 17:25, Новости дня
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Согласно полученной инсайдерской информации, старые модели смартфонов iPhone и планшетов iPad не будут выведены из эксплуатации путем отключения от поддержки. Компания Apple планирует продлить им жизнь, обновив до специальной версии операционной системы iOS 16.

Однако, при наличии в конструкции чипсета A9/A9X устройство не сможет принять iOS 16. В этом случае пятнадцатая версия операционки станет для гаджетов последней.

Обновлению не будут подлежать смартфоны iPhone SE, выпущенные в 2016 году. Также в этом ряду находятся некоторые версии iPhone 6. Среди планшетов это iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro, выпущенные в 2015 году. Основным условием для получения обновленной системы является наличие чипсета А10 или более поздних версий, отмечает инсайдер.



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