 

Компания TSMC получила разрешение от правительства построить завод в Японии

21.12.2021, 17:25, Новости дня
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Ранее в сети уже появлялось сообщение о том, что тайваньская компания TSMC, известная как крупнейший производитель чипов, намерена построить еще один завод на территории Японии.

Теперь же стало известно, что правительство Тайваня одобрило данные план и дало разрешение на строительство.

По предварительной информации, японский завод TSMC должен начать работать в 2024 году. Однако не стоит рассчитывать, что там начнут выпуск самых современных чипов. Известно лишь о планах работы по техпроцессам 28 нм и 22 нм. В то же время, уже выпускаются чипы 4 нм и 3 нм, говорят эксперты. Однако, независимо от технологии, каждый новый завод по производству полупроводниковой продукции будет способствовать преодолению дефицита на глобальном рынке.



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