Общественное телевидение заявило о попытке властей ликвидировать независимое вещание в Украине

“К давлению “гривной” власть добавила давление “защитой нашего информационного поля”, предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага”, – говорится в заявлении в ответ на законодательную инициативу народного депутата из фракции “Слуга народа” Олега Дуды о создании Государственного информационного концерна.

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий убежден, что законопроект связан с предстоящими выборами.

“Ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого Общественного вещателя не помогут дать отпор агрессии РФ, это может стать непреодолимым препятствием для демократического развития Украины. Инициатива г-на Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа”, – заявил Чернотицкий.

Контекст:

15 декабря в Верховной Раде зарегистрировали проект закона Украины №6430 “О Государственном информационном концерне телевидения и радиовещания Украины”. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Олег Дунда предлагает создать концерн на базе Национальной общественной телерадиокомпании Украины, государственного предприятия “Мультимедийная платформа Украины” и государственного агентства Украины по кино.

Законопроект раскритиковал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, он назвал его атакой на свободу слова.

Общественное сообщало о незаконном давлении со стороны Офиса президента и попытке вмешиваться в редакционную политику общественного вещателя: журналисты обвиняли в давлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

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