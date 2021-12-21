 

Дорн: Ереминым я был до того момента, пока мать не развелась с отцом. После этого она сказала, что мне нужно поменять фамилию

21.12.2021, 17:14, Новости дня
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“Ереминым я был до того момента, пока мать не развелась с отцом. После этого она сказала, что мне нужно поменять фамилию. Я думаю, что это связано с тем, что она не хотела, чтобы даже фамилия ей напоминала о ее прошлом, связанным с отцом. Я не особо в этом случае соображал. Для меня мать была и есть авторитетом. И я не противился этому. В целом был классный аргумент: “На сцене Иван Еремин” – как-то это не звучит. А “Иван Дорн” – посмотри, как звучит хорошо”. Я такой: “Окей, хорошо”, – отметил музыкант.

Дорн добавил, что с отцом смену фамилии не обсуждал.

“Я думаю, что ему это было понятно. Если мама меняет фамилию сына после того, как расстается с отцом, – я думаю, всем очевидна причина, по которой это делается”, – уточнил он.

Дорн – девичья фамилия матери продюсера.

“Вообще dorn переводится как “шип от розы”, “колючка”. Есть инструмент дорн. Острый такой, типа долота. И оно идет из Австрии, потом перекочевывает в Германию, потом Екатерина Вторая, по-моему, приглашает немцев в Украину, чтобы они орошали земли и параллельно занимали территории, и параллельно учили украинцев, которые были там же. У немцев очень хорошо получалось работать с землей. Таким образом моя прапрадедовская фамилия оказалась на территории Житомирщины, село Лисицы или что-то такое, которого сейчас нет. Мы поднимали архивы в церквях. Кстати говоря, в церкви можно обращаться”, – отметил музыкант.

Дорн: Когда ты первый раз встречаешься с Европой, думаешь: “Вау! Да ты че!” Переезжаешь и понимаешь: менталитет не мой, ценности не мои. Свобода? Да нет здесь ни хрена свободы. Полный текст интервью Дорна Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе “Пара нормальных”. Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. За это время музыкант выпустил три альбома, последний – в 2017 году. 

Сейчас Дорн известен не только как певец, но и как продюсер, актер, композитор. В 2016 году основал собственный музыкальный лейбл Masterskaya, который занимается продвижением ряда артистов.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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