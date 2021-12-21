 

“А сейчас модно так?”, “У Веры что-то с нарядом”. Брежнева засветила пах в мужских объятиях

21.12.2021, 17:14, Новости дня
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Артистка во время съемки была одета в золотистые лосины и такого же цвета трусы. Образ артистки дополнило пушистая короткая накидка белого цвета. 

“С ослепительной Верой Брежневой на свадьбе”, – написал он.

Брежнева фото с этого мероприятия в своем микроблоге публиковать не стала. 

“У Веры что-то с нарядом”, – написали пользователи сети. 

“А сейчас модно так?” – удивились подписчики. 

“Красивая Верочка, светлая девочка”, – оценили образ артистки поклонники.

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Публикация от Tabriz SHAKHIDI / EVENT pro (@itabriz)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру. 

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева замужем за российским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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