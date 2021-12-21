Ученые усомнились в «безопасности» омикрон-варианта коронавируса



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Ученые Имперского колледжа Лондона сравнили данные 11,3 тысячи жителей Англии, зараженных омикрон-вариантом или с подозрением на него с показателями около 200 тысяч пациентов, инфицированными дельта или другими вариантами SARS-CoV-2. Они проанализировали скорость распространения вируса, количество симптоматических случаев и число госпитализаций в связи с осложнений.

«Мы не видим никаких доказательств тому, что омикрон имеет более низкую степень тяжести, чем дельта по количеству пациентов с положительным тестом, либо по числу людей, которые обращаются за стационарным лечением», — написали исследователи.

Ученые подтвердили опасения Всемирной организации здравоохранения о том, что омикрон-вариант распространяется в популяции значительно быстрее дельты — число зараженных в Англии удваивается каждые два дня.

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В рамках исследования также оценивалась эффективность зарегистрированных на территории Великобритании вакцин против нового варианта вируса. По расчетам специалистов, защита от симптоматической инфекции после двух стандартных доз препарата чрезвычайно низкая: от 0% до 20%. Однако введение бустерной дозы (ревакцинация) увеличивает эффективность вакцины от 55% до 80%.

Ученые сделали еще один тревожный вывод: по сравнению с дельта омикрон-вариант повышает риск повторного заражения в среднем в 5,4 раза. И если ранее перенесенная инфекция обеспечивала защиту от реинфекции на 85%, то при появлении нового «мутанта» она снижается до 19%.

Аналогичные данные поступили из канадской провинции Онтарио, где на омикрон-вариант приходится уже 88% случаев инфицирования, а в последние дни на привитых приходится до 75% заражений. И хотя специалисты пока не увидели снижения эффективности вакцин против тяжелых случаев COVID-19, они считают, что делать выводы рано, поскольку прошло еще слишком мало времени для оценки уровня госпитализации.

«Существует миф, что омикрон мягкий. Нам нужно перестать выдавать желаемое за действительное», — заявил Питер Юни, глава научной группы.