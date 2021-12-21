 

Попова назвала регионы с ростом заболеваемости COVID-19

21.12.2021, 17:08, Новости дня
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекции фиксируется в шести российских регионах, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Продолжается рост заболеваемости  в шести субъектах – это Курская область, Смоленская, Мурманская, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область», – цитирует Попову РИА «Новости».

Она пояснила, что прирост составляет не более 9%. Снижение же наблюдается в 65 регионах.

Напомним, за последние сутки в РФ выявили 25 тыс. 907 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 1027 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 299 249 человек.



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